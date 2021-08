Dopo sessanta giorni di divertimento e di partite, arriva all’atto conclusivo la IV Edizione della Civitavecchia Summer Cup, la tradizionale kermesse estiva di calcio a 5 organizzata da Storica Lega Tornei ed iniziata lo scorso 14 giugno.

Ecco quali sono gli ultimi appuntamenti. Stasera alle ore 21 scenderanno sul campo Secondiano Cosimi l’Italia capitanata da Fabio Carlini e l’Irlanda guidata da Simone Crescentini per la Finale del Torneo “Principe”;

Lunedì 9 invece alle ore 22:00 sarà la volta della Finale del Torneo “Re”, si contenderanno il trofeo il Portogallo di capitan Andrea La Morgia e l’Irlanda del Nord di capitan Fabrizio Fattori.

Due grandi serate di sport dunque a conclusione di un’altra estate emozionante che ha visto scendere in campo tantissimi giocatori locali di calcio a 5 e calcio a 11 che durante le 85 partite giocate hanno dato spettacolo e divertito tutti gli appassionati.

In palio per i vincitori dei rispettivi tornei una cena per tutta la squadra al Ristorante Ideale.