Itticoltura, Mecozzi: “Ecco i documenti, ora al lavoro in commissione”

“Avevamo anticipato che vi erano nuovi elementi grazie ai quali poter riaprire la conferenza dei servizi. Come emerso in queste ore, una lettera del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ha puntualmente sollevato obiezioni sull’iter autorizzativo adottato per l’impianto di pescicoltura in cui si adombrano “alcune criticità ambientali legate all’individuazione del sito”. Nella lettera si fa riferimento anche all’esigenza di “esplicitare al meglio gli interessi di tutti gli enti locali”: di qui la richiesta di “meglio analizzare le valutazioni finora delineate”. Questo (file:///C:/Users/user/Downloads/0003135%20-Realizzazione%20di%20un%20impianto%20di%20allevamento%20ittico%20offshore%20%20in%20gabbie%20galleggianti%20nello%20specchio%20acqueo%20antistante%20la%20localita%CC%80%20la%20Frasca%20del%20Comune%20di%20Civitavecchia.pdf ) sarà quindi il documento che porteremo all’esame della Commissione consiliare all’Ambiente, convocata dalla presidente Barbara La Rosa e in programma domani alle ore 14, come da corretto approccio amministrativo. E’ in quella sede che potremo quindi condividere, non solo come maggioranza ma come Consiglio comunale, le scelte per consentire un percorso democratico su una vicenda, all’insegna della massima tutela per l’ambiente ed il territorio”, lo dichiara il consigliere comunale della Lista Tedesco Mirko Mecozzi.

