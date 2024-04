Italia Viva ha deciso: molla Pd e sinistra e sostiene il generale Paolo Poletti

Passaggio potenzialmente decisivo in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Italia Viva, il partito della consigliera regionale e candidata alle europee Marietta Tidei, avrebbe deciso di sostenere il generale Paolo Poletti (con un voto ad ampia maggioranza del gruppo), già appoggiato da Forza Italia. Del resto IV non aveva mai dimostrato di gradire la figura di Marco Piendibene, visto che era stato proposto come alternativa l’assessore del comune di Santa Marinalla, Gino Vinaccia. Una scelta che si ripercuote anche sulla coalizione di sinistra, capitanata dal Pd, che aspettava la risposta proprio dei renziani per rafforzare la formazione, già composta da Avs, Demos e Unione civica. Il simbolo potrebbe essere lo stesso delle europee, “Stati uniti d’Europa”.