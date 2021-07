Italia Campione, le conseguenze dei festeggiamenti. Tour de force Csp per pulire la città

Una vittoria, quella dell’Italia calcistica, festeggiata in tutte le città. Un’euforia che ha avuto come rovescio della medaglia lo sporco ed i rifiuti di ogni genere lasciati sulle vie e sulle piazze (vedi foto). Dalle prime ore di questa mattina gli operatori di Csp sono al lavoro per ripulire la città dagli eccessi dei festeggiamenti e restituirla perfettamente in ordine ai cittadini ed ai turisti che vengono a visitarla. Gli interventi di pulizia e spazzamento hanno interessato soprattutto le strade ed i marciapiedi del centro cittadino, Viale della Vittoria, Viale Garibaldi, Largo Marco Galli e la Marina di Civitavecchia. Martedì 13 luglio gli interventi di pulizia riguarderanno invece un tratto di Viale Guido Baccelli, da Via Ticino a Via Achille Montanucci.