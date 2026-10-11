Italia campione ai World Skate Games di hockey in line, un civitavecchiese alza la coppa

“Ad Asunción, ai World Skate Games, la nazionale italiana junior di hockey in linea ha vinto l’oro per la prima volta nella sua storia: un torneo perfetto, tutte vittorie, e una finale vinta 7-5 contro una Francia fortissima. A guidare quel gruppo come capitano c’era Ruggero Meconi, che in finale ha segnato tre reti e a cui è toccato l’onore di sollevare il trofeo.
Ruggero è nato e cresciuto al PalaMercuri, con i colori della CV Skating. I risultati come quello di ieri non arrivano per caso: arrivano grazie a impegno, fatica e a una società che lavora bene sui ragazzi, da allenatori che ci mettono tempo e pazienza, da famiglie che accompagnano e aspettano fuori dagli spogliatoi. Complimenti sinceri a Ruggero e grazie alla CV Skating, al presidente Riccardo Valentini, a tutto lo staff tecnico e societario, ad maiora”, le congratulazioni del sindaco Marco Piendibene.