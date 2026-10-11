Italia campione ai World Skate Games di hockey in line, un civitavecchiese alza la coppa

A guidare quel gruppo come capitano c'era Ruggero Meconi, che in finale ha segnato tre reti e a cui è toccato l'onore di sollevare il trofeo. Le congratulazioni del sindaco Marco Piendibene

“Ad Asunción, ai World Skate Games, la nazionale italiana junior di hockey in linea ha vinto l’oro per la prima volta nella sua storia: un torneo perfetto, tutte vittorie, e una finale vinta 7-5 contro una Francia fortissima. A guidare quel gruppo come capitano c’era Ruggero Meconi, che in finale ha segnato tre reti e a cui è toccato l’onore di sollevare il trofeo.