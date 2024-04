“Istituzione della nuova Provincia Porta d’Italia, oggi giornata memorabile”

“Oggi è stata una giornata memorabile, perché il consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato l’uscita di Civitavecchia dalla Città metropolitana di Roma Capitale e l’adesione alla istituenda nuova Provincia Porta d’Italia” dichiara Claudio La Camera, già consigliere comunale e componente del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia.

“Si tratta di una ottima notizia, perché la nuova provincia sarà foriera di opportunità e maggiori risorse economiche per il territorio di Civitavecchia e del litorale a nord di Roma, che avrà finalmente l’autonomia e la centralità che merita e che con l’attuale assetto istituzionale il nostro territorio non ha” prosegue La Camera.

“Significativo che questa importante delibera sia stata assunta esclusivamente grazie ai voti dei consiglieri comunali di centrodestra è con il voto contrario del centrosinistra e dei consiglieri pentastellati. In questo modo i cittadini avranno ben chiaro quali forze politiche sono impegnate per difendere gli interessi del territorio e realizzare l’antico sogno di costruire una provincia in cui Civitavecchia sia protagonista e chi, invece, difende lo status quo, che vede la nostra Città ed il nostro territorio ai margini della attuale Area metropolitana di Roma Capitale” prosegue La Camera.

“Ringrazio il sindaco Ernesto Tedesco e tutti i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e del centrodestra di Civitavecchia che hanno contribuito a scrivere questa importante pagina di storia, che ci auguriamo possa al più presto trovare compimento con la definitiva istituzione della nostra Provincia” conclude Claudio La Camera, componente del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia.