“Ispettori ambientali a Civitavecchia, il Comune deve fare chiarezza”

“Il 7 agosto, con Determinazione n. 3994, la stessa dirigente dispone l’affidamento alla CONGEAV e impegna 30.000 euro sul bilancio comunale.

1. Il requisito di iscrizione all’Albo comunale

L’articolo 3 dell’avviso richiedeva espressamente l’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni di Civitavecchia.L’Albo 2026, approvato con Determinazione n. 1045 del 26 febbraio, comprende 90 associazioni.

La CONGEAV non compare nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito del Comune. Eppure, nella determina di affidamento si dichiara che l’associazione possiede tutti i requisiti richiesti.

Allora chiediamo alla dirigente Geronzi:

La CONGEAV era iscritta all’Albo comunale alla scadenza dell’avviso, il 21 luglio 2026? Se sì, con quale provvedimento e perché l’elenco pubblico non risulta aggiornato? Se invece non era iscritta, in base a quale disposizione è stata ammessa alla selezione? La questione non è formale. Altre associazioni potrebbero aver rinunciato a partecipare proprio perché non iscritte all’Albo comunale. Le condizioni stabilite da un avviso pubblico devono valere per tutti, anche quando si presenta un solo concorrente.

2. Il servizio gratuito e i 30.000 euro

L’avviso parla di servizio gratuito, pur prevedendo la possibilità di rimborsare le spese documentate. Questo è legittimamente possibile nel volontariato. Ma resta da capire come sia stato determinato l’impegno di 30.000 euro. Quali spese saranno rimborsate? Esiste un preventivo analitico? Quali sono i limiti e le modalità di rendicontazione? È stata valutata la possibilità di contenere le spese attraverso associazioni già presenti e operative a Civitavecchia? Non sappiamo se un’associazione locale avrebbe comportato costi inferiori. Chiediamo se questa valutazione sia stata fatta e su quali dati.

3. E gli ispettori ambientali formati dal Comune?

C’è un’altra circostanza. Con Determinazione n. 831 del 12 febbraio 2026, il Comune aveva già avviato un percorso di formazione per ispettori ambientali volontari comunali, successivamente disciplinato anche dalla Determinazione n. 1042 del 26 febbraio.

Quanti volontari sono stati formati? A quali associazioni appartenevano? Quanto è costata la formazione al Comune? Quanti hanno conseguito l’attestato e quanti hanno ricevuto il decreto sindacale di nomina? E soprattutto, come si collega quel percorso alla successiva scelta di affidare il servizio alla CONGEAV?

Le risposte spettano anche a Giannini e Fustaino

L’assessore all’Ambiente Stefano Giannini e il consigliere comunale delegato ai rapporti con la Polizia Locale Flavio Fustaino hanno presentato pubblicamente il nuovo servizio insieme alla Polizia Locale. È quindi ragionevole chiedere anche a loro di chiarire il rapporto tra il percorso di formazione avviato dal Comune, le associazioni del territorio e il successivo affidamento. Non si tratta di contestare l’utilità dei controlli ambientali, né il lavoro dei volontari della CONGEAV.

Si tratta di sapere se il Comune abbia rispettato i requisiti del proprio avviso, come intenda utilizzare i 30.000 euro impegnati e quale risultato abbia prodotto la formazione degli ispettori ambientali già organizzata. Chiediamo alla dirigente Geronzi, all’assessore Giannini e al consigliere delegato Fustaino risposte documentate, con la pubblicazione degli atti di iscrizione all’Albo, dei verbali di valutazione, della convenzione sottoscritta e degli esiti del corso di formazione. Perché i cittadini devono poter verificare non soltanto che il servizio funzioni, ma anche come sia stato affidato e come vengano impiegate le risorse pubbliche”, è l’intervento di Andrea Palmieri, dell’associazione Schierarsi.