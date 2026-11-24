Nuovo momento di prestigio per il ristorante Isola del Pescatore, che dopo aver ricevuto il Leone d’Oro al Merito presso il Consiglio regionale del Lazio è stato invitato alla Camera dei Deputati per celebrare questo importante traguardo.

Un’occasione speciale, condivisa con eccellenze della gastronomia italiana e rappresentanti delle istituzioni, che segna un ulteriore momento di valorizzazione per il ristorante e per il riconoscimento ottenuto. “È un momento che condivido con mio zio Fabio Quartieri, fondatore del ristorante, mio fratello Marco, mio cugino Paolo, con i nostri preziosi dipendenti, che ogni giorno ci dedicano impegno e passione, e con i clienti che continuano a sceglierci e a darci fiducia. Ringrazio di cuore il presidente, dott. Sileno Candelaresi, e il dott. Emanuele Livignani per aver pensato a noi e per questa splendida opportunità”, afferma Stefano Quartieri.