Iscrizione all’albo regionale del corteo storico della Pro Loco Civitavecchia

"La normativa regionale - afferma la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi - intende sostenere e promuovere la realizzazione delle manifestazioni di “Rievocazioni Storiche”, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio"

La Pro Loco di Civitavecchia comunica che la Regione Lazio ha provveduto all’aggiornamento dell’Albo regionale delle Rievocazioni Storiche istituito ai sensi della L.R. 15/2014, art. 11, c. 1, presso l’Agenzia regionale del Turismo, ed ha ritenuto meritevole di accreditamento la Rievocazione del Corteo Storico di Santa Fermina organizzata dalla stessa Pro Loco. “La normativa regionale – afferma la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – intende sostenere e promuovere la realizzazione delle manifestazioni di “Rievocazioni Storiche”, in tutte le loro forme di espressione artistica, che hanno per fine la valorizzazione della storia del territorio. E’ con soddisfazione che voglio comunicare alla città l’importante riconoscimento raggiunto. Sono stati due anni di intenso lavoro di ricerca per presentare una istanza corredata di una documentazione esaustiva dal punto di vista storico, ma siamo stati ripagati da questo importante attestato del Comitato Storico della Regione Lazio. Voglio ringraziare l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Tedesco e dell’Assessore Emanuela Di Paolo, Ombretta Del Monte Presidente del Comitato festeggiamenti di Santa Fermina e Monsignor Cono Firringa della Curia di Civitavecchia per il lavoro di sinergia svolto nella fase finale del progetto”. Il Corteo Storico della Pro Loco rappresenta il periodo della prima processione in onore di Santa Fermina risalente al 1647. Le relazioni minutamente raccolte dal Padre domenicano J.B.Labat tra il 1710 e il 1715 hanno catturato quegli attimi di storia che descrivono i transiti di nobili Ufficiali, Consoli, Cavalieri, Luogotenenti di giustizia, Capitani di porto e di galere che, accompagnati dalle loro consorti, prendevano parte al cerimoniale della processione scortati dalle guardie del presidio. Gli oltre 50 figuranti indossano costumi di taglio storico, frutto di un’accurata ricerca su testi antichi e realizzati dalla costumista Angela Tedesco.