Irpef stabile allo 0,6, Tari ridotta e solite crepe: il bilancio oggi al voto alla Pucci

Ieri si è svolto il consiglio comunale con all’ordine del giorno il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Solo oggi però l’assise lo voterà, con le braccia alzate favorevoli che saranno quasi sicuramente solo quelle della maggioranza. L’aliquota Irpef resta allo 0,60. Stabilita anche una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo non superiore a 10 mila euro. Per l’Imu si prevede l’esenzione per il mese di giugno per particolari realtà, ad esempio immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, stabilimenti termali, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, affittacamere per brevi soggiorni, le case e gli appartamenti per vacanze, i bed&breakfast e i residence. Rivista al ribasso la tassa sui rifiuti del 4% per utenze domestiche e non. Dell’85% per le categorie commerciali più colpite dalla crisi legata all’emergenza coronavirus. Fra le criticità restano quella dell’anticipazione di tesoreria, ancora ai massimi, da 58 milioni di euro e le grane Sgr, Csp e contenziosi vari, che pesano oltre 3 milioni di euro.