Tra le ipotesi che circolavano per i nomi che andranno a formare la nuova giunta comunale, ci sarebbe stato anche quello dell’avvocatessa Barbara La Rosa. Ex candidata alle scorse elezioni comunali con la Lista Poletti, è stata delegata ai rapporti con l’Enel e consigliere comunale della Lista Tedesco per cinque anni con l’amministrazione di centrodestra. Un passato che avrebbe pesato non poco nel giudizio di Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra, “partner” politici del Partito democratico, se è vero che i due gruppi avrebbero fatto immediatamente muro a questa ipotesi, evidentemente sfumata sul nascere.