Finalmente “Io Faro Carnevale”, la sfilata di carri 2024 che è stata rinviata la settimana scorsa a causa del maltempo si è svolta oggi pomeriggio, senza alcun intoppo. Anzi, l’organizzazione è stata perfetta, con i sei carri che sono proceduti tra le vie del centro, partendo come sempre dalla Mediana e finendo il percorso al Viale. Tanta fantasia nella realizzazione delle attrazioni, che sono sfilate in strada davanti ad un numeroso pubblico accorso per godersi lo spettacolo di colori. Sulla nostra pagina Facebook la gallery completa dell’evento.