“Io Faro Carnevale”, ecco i divieti di sosta e le variazioni del traffico per la festa

In occasione della manifestazione “Io Faro Carnevale città di Civitavecchia”, il Corpo di Polizia locale ha deciso alcune variazioni ai divieti di sosta per consentire il regolare svolgimento dell’evento. I veicoli non dovranno essere lasciati in sosta dalle ore 07:00 fino a cessate esigenze del giorno 11 febbraio 2024, nelle seguenti strade: via Fusco, entrambi i lati del tratto compreso tra via I. Bandiera e largo Cavalieri San Bertolo Nicola; largo Cavalieri San Bertolo Nicola, intera piazza; via Lepanto, lato mare del tratto compreso tra il civico 1 e via Montanucci, lato monte del tratto compreso tra largo Cavalieri San Bertolo Nicola e via Montanucci; via Barbaranelli, entrambi i lati; via Rodi, entrambi i lati; viale Matteotti, entrambi i lati; largo d’Ardia, entrambi i lati del tratto compreso tra viale Baccelli e corso Centocelle; corso Centocelle, entrambi i lati del tratto compreso tra largo d’Ardia e via Risorgimento; via Crispi, entrambi i lati del tratto compreso tra corso Centocelle e via Bruno; via Bruno, entrambi i lati; viale Garibaldi, entrambi i lati del tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, compresa l’area dei parcheggi sita a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno, riservando la parte di parcheggio compresa tra l’hotel Mediterraneo-viale Garibaldi-via Santa Fermina ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, tali veicoli potranno percorrere la carreggiata entrando da via Santa Fermina e uscendo su viale Garibaldi davanti all’hotel Mediterraneo, per dirigersi obbligatoriamente in direzione Roma, mentre la parte di parcheggio compresa tra l’hotel Mediterraneo-viale Garibaldi-via G. Bruno dovrà essere libera da veicoli a garanzia del pubblico che assisterà all’evento allegorico: largo Milite Ignoto (solo la parte asfaltata), area destinata alla sosta dei veicoli della Protezione Civile; via Santa Fermina, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi; largo Plebiscito, entrambi i lati del tratto compreso tra viale Garibaldi e largo Cavour. I veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi.

Oltre ai divieti di sosta, saranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza. L’invito per tutti i cittadini è quello di offrire la massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione. Chi vorrà assistere all’evento potrà utilizzare l’area di sosta sita in via Sofia de Filippi Mariani (retro stazione ferroviaria), raggiungibile secondo la direttrice di marcia: via San Giovanni Bosco – via Santa Fermina – via Sofia de Filippi Mariani.

Ovviamente, anche le linee del trasporto pubblico subiranno delle modifiche consultabili sui siti www.cotral.it e App Cotral e www.civitavecchiaservizipubblici.it. Il Comune di Civitavecchia.