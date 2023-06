Investimenti finanziari: quali opportunità oggi grazie alla formazione?

Un approccio corretto ai mercati finanziari, finalizzato alla definizione di una pianificazione di investimento, richiede l’individuazione di obiettivi di rendimento realizzabili in un congruo orizzonte temporale, strutturando una diversificazione di portafoglio che tenga conto del profilo di rischio. La maggior parte dei risparmiatori almeno una volta ha avuto modo di eseguire gli step appena messi in evidenza, poiché, per porre in essere un qualsiasi tipo di immobilizzazione di capitale, è richiesta la compilazione del questionario MiFID, uno strumento che serve a stabilire l’idoneità ad acquistare un determinato strumento finanziario. Tuttavia, non di rado accade che l’investitore non abbia una chiara percezione del rischio insito in ciascun asset, per via di una mancata cognizione dei loro meccanismi di funzionamento. Quindi, per ovviare a lacune di questo tipo, è necessario formarsi da un punto di vista finanziario così costruire un background che permetta di valutare correttamente i rischi che celano i mercati e di attuare conseguentemente strategie per cogliere le opportunità di investimento.

Servizi formativi per gli investitori. Le risorse didattiche a disposizione degli investitori sono molteplici e in grado di rispondere al meglio a qualsiasi tipologia di esigenza. Al giorno d’oggi, chi desidera intraprendere un percorso formativo può infatti contare su svariate modalità di apprendimento, che spaziano dai manuali o testi specializzati, ai tutorial audiovisivi o webinar, passando per sessioni di coaching dal vivo o in remoto. Per esempio, avvalendosi della Formazione finanziaria Alfio Bardolla è possibile usufruire di servizi didattici propedeutici alla pianificazione di investimenti nei segmenti del mercato mobiliare e immobiliare che non richiedono l’impiego di grandi capitali. Accedendo al sito web della società, si ha l’opportunità di scegliere fra diverse risorse didattiche coordinate da un team di professionisti della finanza: la proposta, nello specifico, comprende sia prodotti in formato fisico sia prodotti in formato digitale. Inoltre, eventi formativi dal vivo vengono organizzati in convention destinate alle grandi platee o in sessioni via web, che permettono, attraverso supporti tecnologici, di studiare a distanza. Una formazione così articolata non solo aiuta l’investitore a comprendere i meccanismi di funzionamento delle singole asset class, ma offre anche tutti gli strumenti necessari per valutare le migliori soluzioni per allocare il capitale.

Caratteristiche e rischi delle asset class. Sui mercati finanziari esistono rischi di varia natura: alcuni – il cosiddetto rischio specifico – sono limitabili implementando una corretta diversificazione di portafoglio, mentre altri non offrono questa possibilità. È necessario imparare a riconoscerli, per difendersi e provare a tramutarli in opportunità al momento gusto. Difatti, se le classi di rischio più volatili agevolano la percezione del pericolo per via di un’accentuata erraticità dei prezzi, alcuni comparti, considerati nell’immaginario comune sicuri, possono nascondere insidie non di poco conto se non analizzati nella giusta prospettiva. Le quotazioni dei titoli azionari sono influenzate dal contesto macroeconomico: infatti, l’andamento del comparto di solito anticipa di qualche mese i cicli espansivi con un aumento dei prezzi o i cicli recessivi con una diminuzione dei prezzi. Naturalmente, anche la geopolitica o eventi esogeni di una certa entità sono in grado di condizionare il sentiment di chi investe in questa asset class, ma l’aspetto a cui gli addetti ai lavori attribuiscono maggior peso nella valutazione di un’azienda è rappresentato dalla sua capacità di generare utili. I titoli obbligazionari sono suscettibili soprattutto alle politiche sui tassi ufficiali di interesse attuate dalla Banche Centrali: più lunga è la scadenza di un bond maggiore è la sensibilità del prezzo in caso di rialzo o di ribasso del costo del denaro. Indipendentemente dal merito creditizio dell’emittente, è chiaro che un’obbligazione con una durata media finanziaria molto lunga in particolari condizioni ha una volatilità comparabile a quella di un titolo di puro rischio.