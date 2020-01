Inumazione feti, la protesta e la difesa della “194” davanti al Comune

Presenti un centinaio di persone, anche riferimenti di partiti e liste civiche come Marco Piendibene, Pd, Daniela Lucernoni del M5stelle, Carlo Tarantino, Simona Ricotti del Comitato Sole e alcuni rappresentanti di Onda Popolare

Si è svolta questo pomeriggio davanti al Comune la manifestazione promossa dalla Consulta delle donne in relazione alla difesa della legge 194 del 1978 e dopo la vicenda legata alla richiesta di una Onlus, sulla base del regolamento di polizia mortuaria, per la realizzazione di un monumento/monito al cimitero nuovo. Presenti un centinaio di persone, anche riferimenti di partiti e liste civiche come Marco Piendibene, Pd, Daniela Lucernoni del M5stelle, Carlo Tarantino, Simona Ricotti del Comitato Sole e alcuni rappresentanti di Onda Popolare.