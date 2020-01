Inumazione feti, Cozzolino: “Noi rigettammo proposta. Tedesco&company non dicano fesserie”

“Come probabilmente avrete letto, come M5S di Civitavecchia, abbiamo aderito alla manifestazione di domani contro l’indegno monumento/monito che un’associazione locale vuol far sorgere al cimitero nuovo con la collaborazione dell’attuale amministrazione. Un posto in cui, salvo diversa indicazione dei genitori, verranno seppelliti ‘residui abortivi’ (scusate ma il termine non è il mio) e l’area potrà rimanere a monito di chi, sicuramente non a cuor leggero o in serenità, abbia osato esercitare un diritto conquistato ormai da decenni. Ebbene, ancora una volta, gli esponenti di questa amministrazione (quali non si sa perchè a parte la solita e improvvida uscita di Magliani non hanno firmato il comunicato) tentano goffamente di accollare alla passata amministrazione qualcosa che hanno scoperto, Magliani a parte, non essere così condivisibile. Facciamo chiarezza: l’associazione ha avanzato richiesta trovando spazio tra le pieghe del regolamento di polizia mortuaria approvato dal M5S. Uno dei tanti regolamenti che ci siamo trovati a dover aggiornare dopo 30 anni di indifferenza. Ma mai avremmo pensato che qualcuno avrebbe sfruttato quel regolamento per avanzare una richiesta del genere e comunque, quando ci è stata avanzata la richiesta da parte dell’associazione, l’abbiamo rigettata. Ripeto: l’Amministrazione M5S rigettò la proposta di delibera per l’istituzione del ‘monumento/monito’. A questo punto vorrei suggerire un buon proposito per il 2020 all’Amministrazione Tedesco: non andate in giro raccontando fesserie. Non andate in giro a dire che questa cosa l’abbiamo voluta noi quando il vostro assessore all’ambiente, neanche due giorni fa, l’aveva difesa. Non andate in giro a dire che il progetto di Fiumaretta ve lo siete “trovati sul groppone” altrimenti uno è costretto a concludere che la promessa di revoca era una falsità raccontata agli elettori in campagna elettorale. Non andate in giro a raccontare che non avete apposto prescrizioni all’AIA di TVN perchè era meglio rivolgersi al Presidente del Consiglio che, ovviamente, non ha potuto che confermare quello che è uscito dalla conferenza dei servizi dove non avete fatto quello che il Testo Unico sulle Leggi Sanitarie vi consentiva (gente sapete che parte delle luminarie le ha pagate ENEL???). Non andate in giro raccontando che CSP è in crisi solo per avere il pretesto di sostituire i vertici e accontentare qualcuno che si è trovato senza poltrona salvo poi adottare i correttivi economici già preparati dal M5S 8 mesi fa (dimenticandovi, ovviamente, di ridurre i membri del cda!). Fate uno sforzo: siate seri e prendetevi qualche responsabilità”. Lo scrive su Facebook l’ex sindaco Antonio Cozzolino.

