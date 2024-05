Grazie al comune di Civitavecchia, per la splendida iniziativa, ad Amalia e Massimo per la grinta che dimostrano ogni giorno nel voler ricordare Claudia, alle ex ginnaste, alla loro insegnante Mirella Galletta, all’insegnante Renata Pantanelli per la presenza, musa ispiratrice di Claudia.

Ci auguriamo che questa palestra diventi il luogo per ricordare Claudia e punto di ritrovo di tante ginnaste. Lo scrive l’associazione In The Clauds su Facebook in merito all’intitolazione della palestra della scuola “Renato Posata” alla giovane ragazza civitavecchiese scomparsa alcuni anni fa.