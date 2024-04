“Interruzione del flusso idrico per l’11 aprile”

Acea Ato2 comunica che, per eseguire un intervento di manutenzione programmato sulla condotta idrica, il giorno 11 aprile 2024 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie: Quartiere San Liborio, via dell’Orto di Santa Maria e zone limitrofe, via Gian Battista Falda e zone limitrofe, via dei Rocchi e zone limitrofe, via San Liborio e zone limitrofe, via Nuova di San Liborio e zone limitrofe, via Onofrio Brancato e zone limitrofe, via Francesco Navone e zone limitrofe.

È stato predisposto un servizio sostitutivo con due autobotti che stazioneranno tutta la durata dell’intervento in via dell’Orto di Santa Maria (angolo via Ludovico Feliciani) e in via Giuseppe Castagnola (fronte Istituto Scolastico) Per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800.130.335. Per ulteriori informazioni urgenti contattare la Sala Operativa di Acea ATO2 o visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.