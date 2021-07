Insulto omofobo a Scalfarotto, Rosamaria Sorge sarà espulsa dal Pd

“Dai social abbiamo appreso che una iscritta al PD della sezione di Civitavecchia, ha insultato l’esponente di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, con un’espressione palesemente omofoba. Come la battaglia sul ddl zan può dimostrare, il Partito Democratico respinge ogni forma di discriminazione o di insulto, in particolar modo se ispirato dalle preferenze sessuali, che appartengono alla sfera personale di ogni donna e uomo e come tali vanno rispettate e, se messe in discussione, difese senza se e senza ma. La storia del partito è chiara, così come inequivocabile è la nostra posizione su questo tema. Per questo, dopo aver comunque letto le scuse sui social dell’iscritta, prendiamo le distanze e condanniamo l’accaduto sia per la forma sia per il contenuto, ritenendolo ingiustificabile e non in linea con i valori democratici che ogni giorno intendiamo sostenere e difendere. D’accordo col Segretario Regionale Bruno Astorre ed il Segretario Provinciale Rocco Maugliani, sarà sospesa dal Partito e ne sarà richiesta l’espulsione alla Commissione di Garanzia Provinciale. Ciò detto, chiederemmo gentilmente agli esponenti di Italia Viva di non coinvolgere tutto il PD nelle esternazioni di natura personale di un solo iscritto, dalle quali sono state subito prese le distanze. Le posizioni ufficiali restano le stesse degli ultimi giorni: il PD a favore del DDL ZAN, Italia Viva e la Lega contro, nonostante i tentativi di depistaggio”, lo dichiara una nota del partito locale.