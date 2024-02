“Insulti volgari e sessisti” ad un arbitro donna: Tamagnini squalificato, Civitavecchia e Rieti multate

In tutto 1800 euro di ammenda ai club. E' questo il responso del giudice sportivo dopo il rovente match di domenica scorsa a Campo dell'Oro

“Perché propri sostenitori, nel corso della gara, a più riprese ed al termine della stessa, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose e minacciose. I medesimi, in più occasioni indirizzavano all’arbitro frasi volgari di stampo discriminatorio sessista. Nell’intervallo, persone non identificate, riconducibili alla società, indebitamente presenti nel recinto spogliatoi, rivolgevano insulti ad un assistente arbitrale. A termine della gara venivano chiamate le Forze dell’Ordine che provvedevano a scortare la terna arbitrale fuori dall’impianto sportivo. (R A, AA AA e CDC) (art. 28 c 1 e 4 CGS)”. E’ questo il responso del giudice sportivo dopo il rovente match di domenica scorsa al Tamagnini di Campo dell’Oro fra Civitavecchia e Rieti, anch’esso penalizzato con un’ammenda da mille euro, al Civitavecchia “solo” 800 euro, e una diffida perché i propri tifosi intonavano “cori ingiuriosi e di discriminazione sessista all’indirizzo dell’arbitro”.