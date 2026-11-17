"Si tratta di interventi mirati - spiega l'Assessore ai Lavori pubblici Marco Pierini -, pensati innanzitutto per aumentare la sicurezza di pedoni e automobilisti, delimitando in maniera più efficace gli spazi e impedendo manovre e comportamenti potenzialmente pericolosi in prossimità di queste aree"

Riceviamo e pubblichiamo. Continuano gli interventi dell’Amministrazione comunale per migliorare la sicurezza e il decoro urbano in alcuni punti del centro cittadino.

Sono stati installati i cosiddetti “panettoni” intorno al Monumento ai Caduti ed è in corso l’intervento per inserire nuovi paletti a protezione dell’area della Fontana Piacentini.

“Si tratta di interventi mirati – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Marco Pierini -, pensati innanzitutto per aumentare la sicurezza di pedoni e automobilisti, delimitando in maniera più efficace gli spazi e impedendo manovre e comportamenti potenzialmente pericolosi in prossimità di queste aree”.

“L’obiettivo – aggiunge da parte sua il Sindaco Alessandro Grando – è duplice: da una parte tutelare chi si muove a piedi e chi percorre quotidianamente le strade cittadine in automobile, dall’altra contribuire alla riqualificazione di luoghi centrali e rappresentativi di Ladispoli, migliorandone l’ordine, la fruibilità e il decoro”, conclude il primo cittadino.

L’Amministrazione comunale prosegue così il proprio lavoro di attenzione al territorio, attraverso interventi concreti, importanti per rendere la città più sicura, ordinata e vivibile.

Comune di Ladispoli