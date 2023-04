Insediato D’Antò. Sfida Frascarelli-Cacciapuoti per il dopo Mari

Duello in maggioranza per succedere alla Mari. Matteo Iacomelli sarà assessore ai lavori pubblici dopo l'elezione del presidente del consiglio

Le dimissioni del presidente del consiglio comunale Emanuela Mari hanno aperto la fase di successione relativa alla presidenza del consiglio. Già oggi si è insediato il consigliere anziano Enzo D’Antò. Prossimamente si andrà quindi in consiglio comunale per eleggere il prossimo presidente del consiglio comunale. In questo momento sono due i competitor.

Il primo è Giancarlo Frascarelli. In maggioranza è sempre valsa la regola che il primo degli eletti viene votato alla presidenza del consiglio. Proprio su questa norma interna è stata eletta la Mari nel 2019. A rigor di logica dovrebbe valere la stessa regola. Frascarelli vanta inoltre la fiducia di buona parte dell’opposizione e, stando ai rumors di Radio Pincio, anche della Lega e di Forza Italia.

L’altro competitor è Raffaele Cacciapuoti che dopo l’elezione della Mari sarebbe il candidato voluto proprio dalla ex presidente e dal suo gruppo di supporto in consiglio, che è consistente.

Insieme alla Mari voterebbero Cacciapuoti anche Perello e Iacomelli, con il secondo già sicuro di andare a ricoprire la carica di assessore ai lavori pubblici proprio con il beneplacito di Perello (D’Ottavio ha già annunciato più volte di lasciare la carica al consigliere delegato allo sport). Al momento nessuno dei due competitor sembra prevalere in maggioranza, decisivi potrebbero quindi essere i voti dell’opposizione.