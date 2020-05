Iniziati i test sierologici covid-19 presso la tenda del San Paolo

Ieri alla tenda del San Paolo sono iniziati i prelievi per il Covid19 a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia. È stato individuato attraverso il test l’ultimo caso positivo a in città. L’indagine di siero-prevalenza su un campione di 150 mila persone sarà effettuata in tutto il territorio nazionale. Ministero della Salute e Istat insieme alla Croce Rossa per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al Covid 19. Nei prossimi giorni continueranno ad arrivare le chiamate alle persone selezionate dall’ISTAT da parte della Croce Rossa.