Iniziati i lavori di ripristino del tetto della palestra della scuola “Cialdi”

I lavori per la sistemazione del tetto della palestra della scuola primaria “Alessandro Cialdi”, in centro città, sono stati avviati e sono interamente coperti da contributi pubblici del Mise. Il vicesindaco Manuel Magliani, relatore della delibera che ha stabilito l’impiego del finanziamento concesso ai comuni dalla cosiddetta “norma Fraccaro”, ha ribadito sua la soddisfazione: “Finalmente, dopo la gara d’appalto e alla fine delle procedure di affidamento e delle opere di preparazione al cantiere, i lavori procedono e prevediamo che a primavera la palestra avrà la migliore fruibilità garantita anche dall’efficientamento della struttura. Sappiamo tutti quanto le attività ricreative siano basilari nella crescita dei nostri giovani, tanto più dopo le chiusure dell’anno passato diventa un momento fondamentale per la riscoperta della socializzazione. Come avevamo promesso, continua la realizzazione dei piani di riorganizzazione generale: era un impegno che avevamo preso con i civitavecchiesi e siamo orgogliosi di concretizzarlo per la rinascita della nostra città”.