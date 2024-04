Riceviamo e pubblichiamo. Sono iniziati gli interventi di bonifica e pulizia dell’area del Cantinone, che il Comune ha appena acquisito gratuitamente dall’Arsial, l’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura.

“Un’area che da tempo versava in una situazione di abbandono e incuria e che si appresta ora, grazie ai fondi del PNRR a diventare un nuovo punto di riferimento per la comunità cittadina.

E’ infatti prevista la ristrutturazione dell’antico casale, che da sempre è presente nella storia della città e che negli anni ha visto avvicendarsi varie destinazioni d’uso fino ad essere abbandonato negli ultimi anni. Stessa cura deve essere riposta al parco che circonda il Cantinone, che va tutelato e valorizzato anche attraverso la piantumazione di nuove specie arboree. Prima di tutto però vanno riqualificati i terreni adiacenti, che devono essere ripuliti dalle sterpaglie, che impediscono l’accesso alla struttura”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei.

Il finanziamento del PNRR ammonta a circa 1.600.00 euro ed è destinato a Social Housing, per protezione dei lavoratori agricoli sfruttati. Alcuni locali al pian terreno saranno destinati, inoltre, a sede della Protezione Civile (COC). Il parco che circonda il Casale diverrà parco pubblico e in parte area di parcheggio per le abitazioni del quartiere.

E’ di questi giorni la lettera di sollecito di Anci indirizzata al Ministero del Lavoro perché si dia avvio alla stipula della convenzione, che consentirà a 32 Comuni italiani, tra questi Santa Marinella, di vedere erogato il finanziamento PNRR.

A seguire la parte Social Housing è l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio.

“Si tratterà di un lavoro complesso, che vedrà coinvolti anche i corpi intermedi per una grande operazione di emersione del lavoro nero e di impulso allo sviluppo sociale dei lavoratori agricoli in condizioni precarie”, ha affermato l’assessore D’Emilio. Gli interventi di messa in sicurezza e pulizia dell’area di Via delle Colonie sono seguiti dall’assessore ai lavori pubblici, Andrea Amanati

“Abbiamo sgomberato i rifiuti trovati nell’area e che erano stati abbandonati nel parco. Venerdì sono intervenute le ruspe e nei prossimi giorni proseguiremo con l’opera di bonifica che interesserà anche il terreno che un tempo era occupato dal Nucleo Sommozzatori. Allo stesso tempo stiamo predisponendo gli allacci per le utenze idriche ed elettriche”, ha spiegato l’assessore Amanati.