Iniziata la sanificazione delle scuole, Montino: “Operazione precauzionale”

“Questa mattina sono iniziate le sanificazioni nelle scuole del territorio, sia degli interni che delle parti esterne”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Pur non essendo una precisa disposizione del decreto emanato dal Governo, che si limitava alla sola chiusura dei plessi, abbiamo voluto in via precauzionale rendere gli ambienti scolastici sani e igienizzati, pronti al rientro dei nostri alunni. La ditta che si occupa degli interventi questa mattina è partita dai nidi, dalle materne e dal centro di formazione professionale. La prossima settimana proseguirà con tutte le scuole elementari, medie e i licei. Per le scuole di competenza della Città metropolitana di Roma ci siamo proposti di provvedere noi stessi alla sanificazione”. “L’assessore all’Ambiente Roberto Cini – aggiunge il sindaco – approfittando dell’attuale chiusura dei plessi scolastici, ha dato disposizione perché in questi giorni vengano rimossi i rifiuti ingombranti, il materiale scolastico in disuso, i banchi e le sedie che, come accade ogni anno, vengono rinnovate all’interno delle aule scolastiche”.