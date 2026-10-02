Iniziano i World Skate Games 2026, le azzurre capitanate dai civitavecchiesi Meconi e Novelli

Partono ufficialmente domani i World Skate Games 2026, le olimpiadi delle discipline rotellistiche. In quel di Asuncion (Paraguay) il Mondiale di hockey in line prenderà il via con le categorie senior femminile e junior maschile.

Cv Skating presente e con ruoli di prim’ordine: per la senior femminile convocate le veterane Veronica Novelli e Laura Giannini, oltre alla portiera Eugenia Pompanin. In junior maschile spicca la presenza di Ruggero Meconi.

L’Italia è a trazione Cv Skating: sia Meconi che Novelli sono infatti i capitani delle rispettive squadre mentre Pompanin è il primo portiere.

Le donne esordiranno domani alle 8.00 ora locale (le 14 italiane) contro l’Argentina mentre i junior esordiranno, sempre domani, alle 11 contro il Messico.

“Tutta la grande famiglia Cv Skating fa il suo più caloroso in bocca al lupo alle formazioni azzurre – afferma il presidente Riccardo Valentini – ed in particolar modo ai nostri tesserati che sono riusciti a vincere la competizione con altri meritevoli atleti ed essere convocati per il prestigioso evento. Il livello di gioco sarà molto alto ma siamo certi che i nostri ragazzi venderanno cara la pelle. Avere i capitani di entrambe le formazioni “made in Cv Skating” ci rende ancora più orgogliosi: è il segnale di come a Civitavecchia viene svolto un lavoro di grande qualità e soprattutto delle grandi capacità che appartengono ai nostri concittadini. Veronica e Ruggero sono due atleti degni di assoluta stima ed il fatto che siano capitani è la ciliegina sulla torta al loro grande impegno che mettono da anni nello sport”.

La settimana prossima sarà la volta della senior maschile e junior femminile. Nelle giovani ragazze, saranno presenti da Cv Skating l’head coach Martina Gavazzi, alla guida della squadra, ed il giovane talento Chiara De Meo.