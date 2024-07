Oggi alle ore 17 si terrà il consiglio comunale in aula Pucci, il primo con la nuova composizione dell’assise. Il neo sindaco Marco Piendibene all’esordio con la sua nuova maggioranza, attesa anche per l’ufficializzazione dei nomi in Giunta comunale, oramai definiti. Da capire se ci saranno indicazioni sulle deleghe ancora mancanti, come ad esempio cultura e turismo. Prevista l’elezione del presidente, che dovrebbe essere Marco Di Gennaro.

Come è oramai noto i nomi degli assessori sono quelli di Stefania Tinti, vice sindaco e assessore all’istruzione, Patrizio Scilipoti, assessore ai lavori pubblici e allo sviluppo, Florinda Tuoro, assessore al bilancio, Piero Alessi, assessore al personale, al lavoro e ai rapporti sindacali, Enzo D’Antò, assessore all’urbanistica e al commercio, Stefano Giannini, assessore all’ambiente e Antonella Maucioni, assessore ai servizi sociali.