Inizia l’era dell’elettrico, presentato il primo minibus per il Tpl

E’ stato presentato questa mattina il primo minibus elettrico di Csp. L’accordo è stato fatto con la società Tecnobus, per l’affitto di due mezzi, il prossimo arriverà a stretto giro. Presenti in piazzale Guglielmotti, oltre al sindaco Ernesto Tedesco e al presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici Fabrizio Lungarini anche i rappresentati della Tecnobus, alcuni consiglieri comunali e il dirigente di Csp Paolo Iarlori. “Una scelta fondamentale per contenere il caro carburanti, anche in considerazione dei tanti bus a metano nella nostra flotta”, ha spiegato il numero uno della partecipata.