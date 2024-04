Inizia la serie decisiva per la permanenza in B del Santa Marinella Basket

In queste settimane le ragazze di coach Daniele Precetti si sono allenate al massimo della concentrazione e della voglia per cercare di superare questo ultimo importante incrocio della stagione

Inizia oggi alle 18 a Castel Gandolfo la serie decisiva per la permanenza in serie B dell’Asd Santa Marinella Basket che sfiderà l’Albano Pavona Basket per la gara 1 della finale play out.

In queste settimane le ragazze di coach Daniele Precetti si sono allenate al massimo della concentrazione e della voglia per cercare di superare questo ultimo importante incrocio della stagione.

Albano Pavona unica compagine contro la quale in campionato le santamarinellesi hanno trovato sul proprio campo l’unica vittoria della stagione. Il ritorno a Santa Marinella è in programma il 14 aprile alle 18.