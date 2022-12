Inizia la rassegna “Luci sul Natale”, ecco il programma del weekend

Sono partiti con un successo di pubblico gli eventi “Luci sul Natale”, organizzati dall’Assessorato alla Cultura di Civitavecchia. Ieri la Cittadella della Musica ha ospitato le prime attività, con il laboratorio per bambini che è stato seguito dallo spettacolo “Il Mago di Oz”, organizzato in collaborazione con Atcl e finanziato da Città Metropolitana anche grazie al contributo del consigliere Giammusso. Il programma, coordinato dal direttore artistico Enrico Maria Falconi, proseguirà come noto fino ad anno nuovo, con un calendario tuttavia particolarmente ricco nelle prossime giornate. Oggi sarà la street band dei Lestofunky a vivacizzare le vie della città con un concerto itinerante a partire dalle ore 17 (in caso di maltempo le esibizioni si concentreranno solo su corso Marconi). Inoltre alla Cittadella della Musica, alle ore 19, il concerto “Al cinema con la banda”, a cura dell’associazione Amici della Musica di Allumiere. Domani, sabato 10 dicembre, altri appuntamenti nelle due location, quella itinerante e quella di via d’Annunzio 2: ad allietare la serata sotto luminarie e illuminazioni artistiche allestite nelle vie del centro saranno le esibizioni degli artisti di strada con gli spettacoli “Vento di Natale” (dalle ore 17), mentre la sala della Cittadella della Musica ospiterà lo show “Piripò cantafiaba: missione di Natale” (ore 19.).

Infine domenica 11 dicembre saranno di nuovo le vie cittadine il teatro degli eventi, con lo spettacolo itinerante di artisti di strada “Terra Natalizia” (sempre dalle 17 alle 19 e con programmazioni solo su corso Marconi in caso di maltempo).