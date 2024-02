Ingente fuga di gas in zona Boccelle, evacuate sei famiglie

Dalle ore 22 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati in un importante fuga di gas in zona Boccelle. Arrivati tempestivamente sul posto, precisamente tra piazza Vincenzo de Cesare e via Ezio Maroncelli, i Vvf, tramite strumentazione specifica , hanno riscontrato una severa dispersione di gas. Si è reso necessario evacuare a scopo cautelativo sei famiglie residenti nella zona interessata. In seguito gli uomini della Bonifazi hanno praticato dei fori nelle intercapedini delle abitazioni dove risultava esserci gas e con l’ausilio di elettro ventilatori si procede a ventilazione forzata, fino a completa dispersione dello stesso. In seguito estenderanno le misurazioni al resto delle strutture per mettere in sicurezza l’intera area.