Infestazione di processionarie a Borgata Aurelia vicino alla scuola “Borlone”

Pubblichiamo una segnalazione di una cittadina domiciliata nella “Borgata Aurelia” di Civitavecchia. “Mi rivolgo a voi per segnalare la presenza di una vera e propria infestazione di processionarie lungo le vie di tale quartiere, le quali sono state avvistate a più riprese, lungo le strade che costeggiano la scuola primaria e dell’infanzia “Renata Borlone” (via Lorenzo Perosi, via Gaetano Donizetti, via Francesco Cilea e via Ottorino Respighi). Chiedo il vostro aiuto nell’assecondare una comunicazione tempestiva (peraltro già da me avviata),verso le autorità competenti, essendo questa una zona fittamente frequentata da bambini ed animali”.