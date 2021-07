Inferno di fuoco a la Frasca, Boccelle e Santa Lucia. Distrutto metà camping e in fiamme svariati ettari di macchia mediterranea

Autentico tour de force per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. La giornata di ieri, complice il forte vento è stata caratterizzata da numerosi e vasti incendi di sterpaglie e macchia mediterranea. Più precisamente a bruciare è stato il camping La Frasca, la zona Boccelle e Santa Marinella in via Etruria. Dalle ore 17 gli uomini della Bonifazi si sono portati alla frasca dove il fronte di fuoco ha distrutto metà struttura camping. Sono andate perse numerose roulotte ed altre strutture. I Vvf hanno dovuto faticare non poco per riuscire a contenere le fiamme evitando danni ancor più gravi alla struttura. Il lavoro dei Vigili del fuoco è stato reso ancor più difficile dal cospicuo numero di bombole di gpl presenti nel camping, parte delle quali esplose. Sul posto erano presenti l’AEOPC di Tarquinia, alla guida del presidente Alessandro Sacripanti, con i loro moduli antincendio si sono messi a disposizione dei Vvf lavorando in sinergia e contribuendo alla riuscita dell’intervento. Verso le ore 20 lo stesso scenario si ripeteva in zona Boccelle, dove un importante fronte di fuoco minacciava le abitazioni. Anche li sono andati persi svariati ettari di macchia mediterranea. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Bracciano, Cerveteri e due squadre VVF provenienti da Roma lavorando fino a tarda notte per estinguere le fiamme. Questa mattina verso le ore 05, a Santa Lucia l’ennesimo incendio sterpi. Tre ettari di sterpaglie estinte repentinamente dagli ormai stremati Vigili del fuoco di Civitavecchia, che si sono recati sul posto con la 17A e il Ford Ranger.