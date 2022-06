Inferno di fuoco a Civitavecchia, VVF a lavoro per salvare abitazioni ed estinguere le fiamme

Giornate incandescenti per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia che da ieri sono operativi per cercare di estinguere le fiamme in due punti della città. Uno a ridosso dell’autostrada A12, l’altro a pochi metri di distanza dal parco acquatico Aquafelix. Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento, con l’ausilio dell’elicottero e di altri, squadre di Bracciano, Campagnano Roma, da Roma Prati e Cerveteri. Rogo anche nei pressi della Ficoncella. Lavoro impegnativo anche e soprattutto per salvare le ville nei pressi degli incendi, interventi decisivi almeno in due casi.