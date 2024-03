Indiscrezione confermata, Italia Viva propone Gino Vinaccia candidato sindaco

“In vista delle elezioni amministrative del 9 giugno e nell’ottica di offrire a Civitavecchia una proposta in grado di rilanciare la nostra città con serietà e competenza, come Italia Viva abbiamo proposto al centrosinistra la candidatura a sindaco di Gino Vinaccia (notizia anticipata lo scorso 29 febbraio – https://www.bignotizie.it/verso-le-comunali-idea-gino-vinaccia-candidato-sindaco-del-centrosinistra/.)

Civitavecchiese, attuale assessore alla Cultura al Comune di Santa Marinella, Gino Vinaccia è un amministratore di comprovata esperienza e di grande spessore, che può rappresentare la figura ideale per voltare finalmente pagina e pacificare una comunità logorata dai troppi rancori personali con cui gli esponenti del centrodestra hanno amministrato la nostra città, durante la loro fallimentare esperienza degli ultimi cinque anni.

Siamo sicuri che proprio per le sue doti di amministratore serio e di persona con un approccio pragmatico e dialogante, Vinaccia possa essere la figura ideale per riportare tranquillità nella vita amministrativa, individuare le soluzioni ai tanti problemi che attanagliano la nostra città e rappresentare una candidatura in grado di attrarre anche i numerosi cittadini che avevano dato fiducia a Tedesco e oggi sono profondamente delusi dall’amministrazione uscente.

Civitavecchia merita una svolta di rilievo, seria e affidabile, per noi e per le future generazioni. La nostra proposta va proprio in questa direzione”. Così, in una nota, il gruppo di Italia Viva di Civitavecchia.