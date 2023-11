Incontro Tedesco-Salvini-Musolino: “Avanti con i progetti in programma”

"Ancora una volta il ministro ha dimostrato una grande disponibilità e una forte attenzione per la nostra Civitavecchia, cosi come tutta la sua squadra", afferma il sindaco

“Dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per parlare della nostra città. Ancora una volta il ministro ha dimostrato una grande disponibilità e una forte attenzione per la nostra Civitavecchia, cosi come tutta la sua squadra. A tal proposito ringrazio il Sottosegretario Claudio Durigon e al Segretario Regionale Davide Bordoni per il grande supporto. Nel frattempo, come potete vedere, i progetti non si fermano e con il Presidente dell’AdSP Pino Musolino continuiamo a condividere un percorso virtuoso contraddistinto da una grande sinergia città-porto”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, sulla sua pagina Facebook.