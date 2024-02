Incontro sullo stabile di via Giusti: “Accorgimenti al progetto in vista”

Si è tenuto oggi il secondo incontro relativo allo stabile di via Giusti 22/via Mazzini 6, oggetto di un finanziamento che l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha ottenuto vincendo il Bando PNRR – Next Generation EU per la realizzazione di strutture dedicate alla “inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili”. Nella Sala Giunta di Palazzo del Pincio, con il sindaco Ernesto Tedesco, si sono riuniti intorno al tavolo il vicepresidente di Confcommercio Civitavecchia Cristiano Avolio, il comandante Ivano Berti della Polizia Locale e delegazioni di rappresentanti di residenti e commercianti di via Giusti e corso Marconi, con gli assessori competenti: alle Politiche sociali Deborah Zacchei, al Commercio Dimitri Vitali e ai Lavori pubblici Daniele Perello, con i tecnici Paola Carboni e Cristina Fociani.

Sindaco e assessori hanno risposto alle domande offrendo chiarimenti alle perplessità che sono state manifestate. Gli incontri continueranno per condividere con la rappresentanza di residenti e commercianti tutti gli accorgimenti da approntare al progetto.