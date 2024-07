“Mancano pochi giorni alla finalizzazione dell’iter per l’espletamento dei 35 milioni di euro che serviranno per mettere a terra il maxi progetto per il porto di Civitavecchia, previsto da un accordo procedimentale che il Mit ha firmato con l’Autorità di Sistema Portuale e il Comune lo scorso anno. Un progetto su cui anche la nuova amministrazione ha espresso parere favorevole, riconoscendo la bontà del provvedimento con cui si intende migliorare le interconnessioni con il territorio e riqualificare l’area.

Il Ministro Matteo Salvini ha incontrato questo pomeriggio il sindaco Marco Piendibene, alla presenza di Donato Liguori, direttore generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità al MIT, e Pino Musolino, presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. Un incontro proficuo, in un clima di collaborazione, che dimostra come l’attività istituzionale del Ministro Salvini, a prescindere dal colore politico dei primi cittadini, sia improntata all’ascolto dei territori e alla valorizzazione del ruolo dei Comuni. Questo è un progetto strategico e importantissimo non solo per Civitavecchia, nell’ottica di un potenziamento del porto e dell’interconnessione con il territorio, ma anche per tutto il Lazio”. Lo dichiara Davide Bordoni, consigliere del vicepremier Matteo Salvini.