“Incontro molto positivo con l’assessore al commercio D’Antò”

“Nella giornata di mercoledì abbiamo avuto un positivo e lungo incontro con l’assessore al Commercio Enzo D’Antò,

abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti che avevamo già presentato nel documento ufficiale di sviluppo durante la recente campagna elettorale.

Dopo quasi 4 anni da quando abbiamo presentato, grazie al lavoro svolto inizialmente dal precedente consiglio direttivo, in collaborazione anche con gli uffici legali di Confcommercio Roma, la richiesta per l’attivazione del marchio DE.CO. (Denominazione Comunale) lD’Antò ci ha assicurato che si procederà in tempi brevissimi all’ufficialità, questo consentirà ai commercianti Cittadini di dare ancora più lustro e più valore ad alcuni prodotti tipici locali.

Altro importantissimo argomento è stato quello relativo alle installazioni esterne, nello specifico si cercherà di lavorare su soluzioni condivise tra commercianti ed amministrazione comunale, che consentano di non aggravare ulteriormente le attività a livello economico, abbiamo anche chiesto invece un regolamento specifico sui dehors che sia snello e semplice, ovviamente in condivisione con la Sovrintendenza di Roma e che consenta di migliorare la ricettività di bar e ristoranti.

Verrà affrontato sicuramente anche il discorso relativo alla tassa sui rifiuti, in questo caso servirà ovviamente il coinvolgimento anche degli altri uffici di riferimento.

Abbiamo anche parlato del progetto dedicato alla digitalizzazione della città, trovando un’apertura molto importante da parte dell’assessore in considerazione del fatto che CIVITAverso porterebbe un’internazionalizzazione che potrebbe far fare finalmente un salto di qualità a tutta la città, si proveranno a trovare formule relative a bandi e si valuterà anche l’idea di utilizzare una piattaforma di crowdfunding.

In conclusione abbiamo richiesto ed ottenuto parere favorevole per la realizzazione di un tavolo permanente dedicato allo sviluppo del commercio cittadino, con un incontro mensile ricorrente.

Ringraziamo l’assessore Enzo D’Antò per la disponibilità e l’interesse che ci ha dimostrato, certi che si possano raggiungere insieme a tutti gli uffici Comunali grandi risultati”, lo afferma Cristiano Avolio di Confcommercio.