Incontro con i cittadini di Fratelli d’Italia, Iarlori: “Clima positivo intorno al governo Meloni”

Riceviamo e pubblichiamo. In 250 piazze in Italia, e stamattina anche a Civitavecchia, Fratelli d’Italia, attraverso la campagna nazionale #ItaliaVincente, ha raccontato come il governo guidato da Giorgia Meloni stia lavorando sodo per rilanciare l’Italia. A differenza di ciò che divulgano i canali del pensiero unico il nostro partito è l’unico che, anche in agosto, è presente in mezzo alla gente. Non ci sottraiamo dalle nostre responsabilità e tanto meno dal trattare temi apparentemente spinosi come l’immigrazione. Il lavoro messo in campo ha già dato i primi frutti, non solo perché, grazie a Giorgia Meloni, l’Italia è tornata protagonista nei rapporti internazionali, ma perché nel farlo ha messo al centro l’interesse nazionale senza dover piegare la testa. Gli arresti dei terroristi estradati, la liberazione di Zaki e l’approvazione dell’Europa alle modifiche proposte sul Pnrr certificano, senza mezzi termini, che l’Italia adesso conta di più. La crisi politica di alcuni Stati africani sta incentivando di molto i flussi migratori un problema che esiste e che va affrontato insieme all’Europa in modo strutturale. Grazie al costante lavoro del presidente del consiglio i maggiori rappresentanti delle Istituzioni europee hanno condiviso la linea italiana un risultato prima impensabile soprattutto per chi auspicava di vedere un governo isolato e non legittimato. Il governo, dopo aver regolato le attività delle ong e inasprito le sanzioni per gli scafisti, sta lavorando ad un nuovo decreto flussi che terrà conto anche di una programmazione di ingressi legati al lavoro. Le collaborazioni con gli Stati africani per intervenire sui flussi di primo livello e la cooperazione prevista con l’attuazione del Piano Mattei restano la via maestra per limitare e fermare le partenze. Siamo la nazione che nell’euro zona cresce di più, andiamo meglio di Francia e Germania, lo spread è più basso di quando governava Draghi e l’inflazione inizia a frenare. Abolito il reddito di cittadinanza e predisposte le misure per aiutare chi veramente non può lavorare registriamo un aumento di contratto stabili dovuti anche ai benefici derivanti dal taglio del cuneo fiscale. “Questa mattina abbiamo incontrato moltissimi cittadini al gazebo informativo di largo d’Ardia a Civitavecchia – dichiara il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori – ed abbiamo registrato un clima molto positivo, a conferma che il governo Meloni stia certamente lavorando bene e goda della fiducia della maggioranza degli Italiani. Ci ha fatto molto piacere ricevere la visita del nostro sindaco Ernesto Tedesco, che ringrazio, ed un ringraziamento particolare lo rivolgo all’onorevole Andrea Volpi, che, in rappresentanza della federazione provinciale dei circoli, ha trascorso l’intera mattinata di oggi al nostro gazebo, incontrando insieme a noi i cittadini e fornendo puntuali chiarimenti ad ogni domanda sull’attività del governo Meloni”. “Ringrazio tutti i militanti del circolo “Giorgio Almirante” di Civitavecchia e di gioventù nazionale, che non si sono mai fermati, in quanto, oltre ai gazebo (ne abbiamo organizzati tre nel mese di luglio ed uno ad agosto) hanno sempre continuato a garantire l’apertura quotidiana della sede del circolo in via Carducci, sempre a disposizione di iscritti, simpatizzanti e di tutti i cittadini per fornire chiarimenti sulle attività della amministrazione comunale, regionale e del governo che vedono Fratelli d’Italia indiscussa protagonista con i propri esponenti. Invitiamo tutti i cittadini a recarsi nella sede di via Carducci n. 29 dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00 per informazioni, adesioni o per sottoporci suggerimenti, segnalazioni o proposte. Noi ci siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo sempre, tra la gente dalla parte degli Italiani per risollevare tutti insieme la nostra amata Italia”.