Incongruenze da covid, oggi al via le “Crociere-Ospedali” ma su alcuni traghetti è caos

Da oggi riparte il traffico crociere nel Porto di Civitavecchia e in generale nel nostro Paese (a partire da ieri). Queste alcune delle disposizioni che la compagnia Msc seguirà per garantire la sicurezza. “Controllo dello stato di salute a tutti gli ospiti, questionario sanitario obbligatorio (inviato prima della crociera), misurazione della temperatura senza contatto. Nuove procedure d’imbarco con assegnazione dell’orario di arrivo al porto per gestire il flusso di arrivo degli ospiti e consentire il distanziamento sociale. Le misure sanitarie sono state ulteriormente potenziate e migliorate anche a bordo. Verrà negato l’imbarco agli ospiti che presentino febbre (>37.5°C/99.5°F), sintomi simil-influenzali quali brividi, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, affaticamento, mal di testa, mal di gola e perdita di gusto o olfatto o siano stati esposti ad un caso sospetto o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’imbarco o nel giorno dell’imbarco. Nebulizzatori elettrostatici per eliminare batteri e virus, e utilizzo di disinfettanti ospedalieri. Monitoraggio giornaliero della temperatura degli ospiti durante la crociera con misurazione senza contatto. In caso di sintomi simil-influenzali gli ospiti dovranno contattare immediatamente il Centro Medico e saranno fornite prestazioni sanitarie gratuite Qualificato Staff Medico di bordo con personale rafforzato, supportato da un team medico di terra dedicato, preparato a trattare casi di COVID-19 con un piano di risposta che sarà attivato con con le autorità locali. Centro Medico perfettamente attrezzato che include strumenti per la diagnosi del COVID-19 e ventilatori”. Insomma, sulla carta un controllo rigorosissimo e costante per una crociera. Costa addirittura ospiterà solo turisti italiani. Peccato che sui traghetti non funzioni così, eppure le dinamiche sono praticamente le stesse. L’immagine che mostriamo ritrae un momento di un viaggio Palermo-Civitavecchia: assembramenti continui ma anche persone che dormono per terra e mancato rispetto delle disposizioni. E nessuno che controlla. Lo stesso o quasi si può dire per alcuni bus. La fiera delle incongruenze in tempi di pandemia.