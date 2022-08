Incidente sull’autostrada A12, una donna trasportata in elisoccorso al Gemelli

Davvero un brutto incidente. E’ quello avvenuto poche ore fa sull’autostrada A12, al chilometro 34 in direzione Roma. A farne le spese una donna di 57 anni, italiana, che ha perso il controllo della sua auto per cause ancora in corso di accertamento. I Vigili del fuoco di Cerveteri hanno estratto dalla macchina la donna, che versava in gravi condizioni. Sul posto l’elisoccorso che ha trasportato la ferita al Gemelli di Roma, oltre ai sanitari del 118 e alla Polizia Stradale.