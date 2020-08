Incidente sull’A12 fra due auto. Tre persone al San Paolo

Qualche disagio per la circolazione sulla corsia in direzione Roma. Sul posto oltre al personale sanitario 118, Polizia Stradale

Alle ore 21 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il KM 45 dell’A12 direzione Roma per un incidente stradale. Coinvolte due autovetture: una Panda e una Peugeot 208. Tre occupanti in totale, tutti trasportati presso l’ospedale di Civitavecchia. I VVF hanno messo in sicurezza l’area. Qualche disagio per la circolazione sulla corsia in direzione Roma. Sul posto oltre al personale sanitario 118, Polizia Stradale.