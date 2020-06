Incidente sull’A12, ferito un bambino di 7 anni

Alle ore 10.30 di stamani, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso il km 21 dell’A12 (autostrada Roma-Civitavecchia) direzione nord per un incidente stradale avvenuto durante una fase di sorpasso fra un camion e un’autovettura. Tre persone ferite di cui un bimbo di 7 anni. Tutti in codice rosso ma sembra non in gravissime condizioni. La corsia nord è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza della corsia. I VVF hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto 118 e Polstrada.