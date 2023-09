Incidente stradale sull’Aurelia, scontro fra due auto all’ingresso di Santa Marinella

Alle ore 18 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incidente stradale a Santa Marinella. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento sono state due autovetture di media cilindrata. Precisamente all’incrocio tra la statale Aurelia e il lungomare Marconi. All’arrivo sul posto dei Vvf gli occupanti delle auto erano usciti autonomamente. Assicurati alle cure del personale sanitario sembrava non destassero particolari preoccupazioni. Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza le vetture in attesa del carroattrezzi. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.