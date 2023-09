Incidente stradale su via Terme di Traiano, impatto violento fra due auto

Scontro frontale fra due auto su via Terme di Traiano, all’altezza dello svincolo per le Terme Taurine, in direzione Allumiere. Due macchine, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. A bordo i conducenti, trasferiti entrambi all’ospedale San Paolo. Sul posto i Vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno liberato i due e li hanno consegnati alle cure del personale del 118. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia di Stato per i rilievi del caso.