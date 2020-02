Incidente per una ragazza a bordo di uno scooter

Stamani alle verso le 5 i Vigili del Fuoco di Bracciano, sono intervenuti presso il comune di Cerveteri in via Doganale altezza del civico 236 per un incidente stradale. Una ragazza a bordo di uno scooter, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza. Sul posto è giunto il personale sanitario che ha provveduto a trasportare l’infortunata in ospedale, e una pattuglia dei carabinieri di Civitavecchia. I VVF hanno provveduto a fare luce ai carabinieri per i rilievi del caso a causa della scarsa illuminazione della strada. La ragazza non sarebbe in gravi condizioni.