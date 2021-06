Incidente mortifero sull’Aurelia, deceduto un 58enne. Due persone in codice rosso

All’altezza del km 35,7 (comune di Ladispoli) direzione Roma, la S.O. su richiesta del 118 ha inviato la squadra VVF di Cerveteri per un grave incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte 3 autovetture

Ancora un brutto incidente sul territorio, stavolta con pesanti conseguenze. Questa mattina alle ore 10 circa su via Aurelia all’altezza del km 35,7 (comune di Ladispoli) direzione Roma, la S.O. su richiesta del 118 ha inviato la squadra VVF di Cerveteri (26/A) per un grave incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte 3 autovetture e i relativi conducenti. A seguito del forte impatto è deceduto un uomo di anni 58. Il personale VVF insieme a quello del 118, ha estratto con le attrezzature da taglio due persone in codice rosso che sono state affidate alle due eliambulanze presenti sul posto, per il trasporto in ospedale, presso il Policlinico Gemelli.