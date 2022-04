Incidente mortale a Fiumicino, investita una donna. Indaga la Procura di Civitavecchia

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio su via dell’Aeroporto di Fiumicino all’altezza di via Falzarego. A perdere la vita una donna che stava attraversando la strada tenendo per mano la sua bicicletta. A quanto pare, la donna sarebbe stata investita da un’auto che si era fermata ma che è stata, a sua volta, tamponata da un altro veicolo.

“Voglio esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia della donna vittima di questo terribile incidente – afferma il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – su cui la Procura di Civitavecchia sta già indagando per chiarirne la dinamica”. Sul posto la Polizia locale di Fiumicino e il personale sanitario.